Ціна на газ в Європі опустилася нижче 1000 доларів
Біржова ціна на газ в Європі 30 грудня опустилася нижче 1000 доларів за тисячу кубометрів. Вартість січневого ф'ючерсу на TTF впала на 12%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонській біржі ICE.
За даними торгів, на відкритті біржі котирування січневих ф'ючерсів на газ перевищувала 1100 доларів. Протягом дня вартість газу почала знижуватися. До 19: 00 за київським часом, ціна опустилася до рівня 988 доларів, що на 12% нижче попереднього дня.
Нагадаємо, 21 грудня ціни на газ в Європі досягли історичного максимуму в 2150 доларів.
Відзначимо, після відправки з США 20 танкерів з газом ціни на газ в Європі стали знижуватися.
Як повідомляло РБК-Україна, президент Росії Володимир Путін назвав умову для постачання додаткових обсягів газу до Європу.