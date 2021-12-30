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Ціна на газ в Європі опустилася нижче 1000 доларів

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Лондон, Четвер 30 грудня 2021 19:19
Ціна на газ в Європі опустилася нижче 1000 доларів Фото: ціни на газ в Європі опустилися нижче 1000 доларів (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Біржова ціна на газ в Європі 30 грудня опустилася нижче 1000 доларів за тисячу кубометрів. Вартість січневого ф'ючерсу на TTF впала на 12%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонській біржі ICE.

За даними торгів, на відкритті біржі котирування січневих ф'ючерсів на газ перевищувала 1100 доларів. Протягом дня вартість газу почала знижуватися. До 19: 00 за київським часом, ціна опустилася до рівня 988 доларів, що на 12% нижче попереднього дня.

Нагадаємо, 21 грудня ціни на газ в Європі досягли історичного максимуму в 2150 доларів.

Відзначимо, після відправки з США 20 танкерів з газом ціни на газ в Європі стали знижуватися.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Росії Володимир Путін назвав умову для постачання додаткових обсягів газу до Європу.

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Європа Ціна на газ
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