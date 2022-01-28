Цена на газ в Европе за неделю выросла почти на 20%

Цена газа в Европе завершила недельные торги в пятницу на уровне 1 065 долларов за тысячу кубометров. Рост котировок составил около 17%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE .

В течение недели котировки газового фьючерса на хабе TTF в Нидерландах с поставкой в феврале находились в пределах от 1000 до 1 100 долларов за тысячу кубометров. Последний день торгов закрылся на отметке 1 065 долларов.

В начале недели котировки впервые с декабря прошлого года поднимались выше 1 100 долларов. По итогам недельных торгов рост цены на газ в Европе составил около 17%.