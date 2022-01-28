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Цена на газ в Европе за неделю выросла почти на 20%

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Лондон, Пятница 28 января 2022 21:10
Цена на газ в Европе за неделю выросла почти на 20% Фото: цена на газ в Европе за неделю выросла почти на 20% (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Цена газа в Европе завершила недельные торги в пятницу на уровне 1 065 долларов за тысячу кубометров. Рост котировок составил около 17%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

В течение недели котировки газового фьючерса на хабе TTF в Нидерландах с поставкой в феврале находились в пределах от 1000 до 1 100 долларов за тысячу кубометров. Последний день торгов закрылся на отметке 1 065 долларов.

В начале недели котировки впервые с декабря прошлого года поднимались выше 1 100 долларов. По итогам недельных торгов рост цены на газ в Европе составил около 17%.

Цена на газ в Европе за неделю выросла почти на 20%

Напомним, 21 декабря 2021 года цены на газ в Европе достигли исторического максимума в 2150 долларов.

Отметим, сегодня, 28 января, президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили поставки газа на случай непредвиденных обстоятельств.

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