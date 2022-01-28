Ціна на газ у Європі за тиждень зросла майже на 20%

Ціна газу в Європі завершила тижневі торги в п'ятницю на рівні 1 065 доларів за тисячу кубометрів. Зростання котирувань склало близько 17%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонській біржі ICE .

Протягом тижня котирування газового ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах з постачанням в лютому перебували в межах від 1000 до 1 100 доларів за тисячу кубометрів. Останній день торгів закрився на позначці 1 065 доларів.

На початку тижня котирування вперше з грудня минулого року піднімалися вище 1 100 доларів. За підсумками тижневих торгів зростання ціни на газ в Європі склало близько 17%.