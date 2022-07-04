Цена на газ в Европе достигла четырехмесячного максимума: в чем причина

Отмечается, что сегодня, 4 июля, цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1 804 долларов тысячу кубометров.

По данным издания, такой значительный рост связан с тем, что около 13 процентов экспорта из Норвегии оказались под угрозой из-за забастовки работников энергетической сферы. 5 июля три норвежских месторождения не будут работать.

По информации Норвежской ассоциации нефтяной промышленности, массовые забастовки связаны с тем, что компании отказались выполнять договоренности и повышать своим сотрудникам оплату труда до 32 200 крон. Энергетики не вышли на работу еще 30 июня, тогда были уволены 117 человек. После этого забастовки усилились.