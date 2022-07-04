Цена на газ в Европе достигла четырехмесячного максимума: в чем причина

Цена на газ в Европе на бирже ICE превысила 1 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 9 марта. Такой скачок цен связан с забастовками в Норвегии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что сегодня, 4 июля, цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1 804 долларов тысячу кубометров.
По данным издания, такой значительный рост связан с тем, что около 13 процентов экспорта из Норвегии оказались под угрозой из-за забастовки работников энергетической сферы. 5 июля три норвежских месторождения не будут работать.
По информации Норвежской ассоциации нефтяной промышленности, массовые забастовки связаны с тем, что компании отказались выполнять договоренности и повышать своим сотрудникам оплату труда до 32 200 крон. Энергетики не вышли на работу еще 30 июня, тогда были уволены 117 человек. После этого забастовки усилились.
Напомним, ранее стало известно, что Российская Федерация в июле на 10 дней остановит прокачку газа в Европейский союз по газопроводу "Северный поток".
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