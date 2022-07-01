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Россия временно остановит поставки газа по "Северному потоку" в ЕС

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Москва, Пятница 01 июля 2022 17:35
Россия временно остановит поставки газа по "Северному потоку" в ЕС Фото: Россия в июле остановит "Северный поток" (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Российская Федерация в июле на 10 дней остановит прокачку газа в Европейский союз по газопроводу "Северный поток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию Nord Stream AG.

Сообщается, что с 11 по 21 июля 2022 года газопровод будет остановлен для профилактических работ. Также сообщается, что будут тестироваться механические компоненты и системы автоматизации.

"График и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку", - говорится в сообщении.

Напомним, в июне российская сторона почти вдвое снизила объемы поставок газа, при этом в Евросоюзе не верят заявлениям о том, что это якобы вызвано техническими причинами.

Эксперты в материале "На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине" допускали, что Россия может полностью остановить "Северный поток" в конце осени.

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