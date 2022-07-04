Ціна на газ в Європі досягла чотиримісячного максимуму: в чому причина

Ціна на газ в Європі на біржі ICE перевищила 1 800 доларів за тисячу кубометрів вперше з 9 березня. Такий стрибок цін пов'язаний зі страйками в Норвегії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Відзначається, що сьогодні, 4 липня, ціна серпневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах зросла до 1 804 доларів тисячу кубометрів.
За даними видання, таке значне зростання пов'язане з тим, що близько 13 відсотків експорту з Норвегії опинилися під загрозою через страйк працівників енергетичної сфери. 5 липня три норвезьких родовища не працюватимуть.
За інформацією Норвезької асоціації нафтової промисловості, масові страйки пов'язані з тим, що компанії відмовилися виконувати домовленості і підвищувати своїм співробітникам оплату праці до 32 200 крон. Енергетики не вийшли на роботу ще 30 червня, тоді були звільнені 117 осіб. Після цього страйки посилилися.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Російська Федерація в липні на 10 днів зупинить прокачування газу в Європейський союз по газопроводу "Північний потік".
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