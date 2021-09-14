Цена на газ в Европе бьет рекорды. Уже выше 810 долларов

Цена на газ в Европе на хабе TTF в Нидерландах продолжает бить рекорды. На данный момент он торгуется выше отметки 810 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.

В частности, в ходе торгов цена на газ достигла отметки 810,32 доллара за тысячу кубометров или 66,3 евро за МВт*ч. Отметим, европейская цена ежедневно обновляет рекорды.

Газ в Европе дорожает из-за слабых темпов заполняемости подземных хранилищ, а также на фоне отказа российского "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинского транзита.