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Цена на газ в Европе превысила 770 долларов

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Вторник 14 сентября 2021 10:30
Цена на газ в Европе превысила 770 долларов Фото: стоимость газа в Европе превысила 770 долларов (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Цена на газ в Европе достигла отметки в 772,5 долларов за тысячу кубометров. Цена растет на фоне низких запасов в европейских хранилищах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сессии лондонской биржи ICE.

Согласно данным биржи, цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах почти достигла 772,5 долларов за тысячу кубометров или 63,205 евро за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару).

Отметим, цены на газ растут на фоне низких запасов в подземных хранилищах Европы при сокращении поставок из России. На данный момент европейские ПХГ заполнены менее чем на 70%, что на 15% меньше среднего уровня за последние пять лет.

Напомним, что в Госдепе США заявили, что Европе угрожает нехватка газа зимой 2022 года.

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Цена на газ Газ
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