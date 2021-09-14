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Ціна на газ в Європі б'є рекорди. Вже вище 810 доларів

Автор: Артем Горовенко

Ціна на газ у Європі на хабі TTF в Нідерландах продовжує бити рекорди. На даний момент він торгується вище позначки 810 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE.

Зокрема, в ході торгів ціна на газ досягла позначки 810,32 долара за тисячу кубометрів або 66,3 євро за МВт*год. Зазначимо, європейська ціна щодня оновлює рекорди.

Газ в Європі дорожчає через слабкі темпи заповнюваності підземних сховищ, а також на тлі відмови російського "Газпрому" бронювати додаткові потужності українського транзиту.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв, що незважаючи на неконтрольоване зростання ціни на газ в Європі, його вартість для українських побутових споживачів не збільшиться як мінімум до травня 2022 року.

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Ціна на газГаз