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Цена на газ для бытовых потребителей не изменится, - Шмыгаль

Автор: Сергей Новиков

Несмотря на рекордное подорожание природного газа в Европе, цены на газ для бытовых потребителей в Украине не изменятся. Годовой тариф будет действовать как минимум до мая 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Цена на газ зафиксирована годовым контрактом НАК "Нафтогаза" на уровне 7,96 гривен. Этот контракт действует до 1 мая следующего года, далее он будет пересматриваться и предлагать следующий годовой контракт. У большинства газоснабжающих компания цена также зафиксирована в районе 8 гривен для бытовых потребителей", - отметил он.

Премьер отметил, что цена на газ в Европе бьет рекорды и уже превышает 700 долларов за тысячу кубометров.

"Мы как правительство и "Нафтогаз" как государственная компания выступаем гарантами того, что для бытовых потребителей цена на газ не изменится и будет оставаться на уровне годового контракта", - добавил Шмыгаль.

Отметим, подробнее о тарифах читайте в материале РБК-Украина "До отопительного сезона чуть более месяца: что будет с тарифами".

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Денис ШмыгальЦена на газГаз