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До отопительного сезона чуть более месяца: что будет с тарифами

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Пятница 10 сентября 2021 12:16
До отопительного сезона чуть более месяца: что будет с тарифами Фото: тарифы на ЖКХ особо не вырастут (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Кабинет министров Украины не видит оснований для того, чтобы поднимать тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства на отопительный период. Таким образом, могут действовать тарифы, объявленные ранее.

РБК-Украина собрало информацию о ценах на электроэнергию, тепло, воду и газ.

Электроэнергия

С 1 октября тариф на электроэнергию снизится на 24 копейки для большинства потребителей. Те, кто потребляет менее 250 кВт*ч в месяц, будут платить по 1,44 гривны за кВт*ч. Ожидается, что таким образом тариф снизится для 80% домохозяйств.

Те, кто потребляет более 250 кВт*ч в месяц, будут платить по действующему тарифу 1,68 гривны за кВт*ч. Такой тариф остается и для коллективных бытовых потребителей, дачно-строительных и гаражно-строительных кооперативов, садовых обществ и др.

Сниженный тариф будет действовать до конца апреля 2022 года.

Газ

Несмотря на рекордные цены на природный газ в Европе, украинские бытовые потребители защищены фиксированным годовым тарифом на газ, который останется до конца отопительного сезона.

Помимо месячных тарифов, с мая 2021 года по апрель 2022 действует базовая годовая цена на газ, на которую автоматически перевели всех бытовых потребителей. Цены составляют около 8 гривен за кубометр и выше, поставщики не имеют права повышать их до мая 2022 года.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила годовой тариф на уровне 7,96 гривен за кубометр.

Тепло и горячая вода

При формировании тарифов на тепло будет учитываться фиксированная цена природного газа - 7,42 гривен за кубометр. О конкретной величине тарифов на отопление и горячую воду сейчас сложно говорить, поскольку их с этого года формируют местные власти.

В целом в правительстве прогнозируют, что в этом году тарифы для населения на горячую воду и отопление в 2021 году вырастут 33%.

Хотя сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не видит оснований повышать цены на отопление и горячую воду.

Например, в Киеве тариф на тепло составляет 1 654,41 гривны за Гкал или 38,50 гривен за квадратный метр отапливаемой площади.

Тариф на горячую воду в столице составляет 97,89 гривны на кубометр с полотенцесушителем и 90,54 гривны за кубометр без него.

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Тарифы Отопительный сезон
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