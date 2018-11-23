Ціна на електроенергію може зрости з нового року на 15%

Ілюстративне фото (nerc.gov.ua)

Зі свого боку ТЕЦ вимагають підвищити тариф на 21%

Тарифи на електроенергію для генеруючих підприємств розглядатимуть у п'ятницю, 23 листопада. Голова НКРЕКП Оксана Кривенко заявила, що оптова ринкова ціна електроенергії з початку 2019 року може зрости щойнайменше на 15%, повідомляє РБК-Україна із посиланням на її Facebook.

За її словами, "Енергоатом" просить підвищити тариф на виробництво електроенергії на 65%, після чого рентабільність компанії становитиме 38%. Це допоможе збільшити дохід на 27 млрд грн. А така сума дорівнює майже половині фонду усіх субсидій України.

"Чим обґрунтоване таке стрімке зростання тарифу? Компанія надала пояснення загальною кількістю 22 тисячі сторінок! Але така величезна кількість документів обгрунтовує лише 3,5 млрд гривень коштів на інвестиції", - зауважила Кривенко.

Окрім того, "Укргідроенерго" пропонує підвищити свій тариф на 46% для збільшення доходу на 3,5 млрд гривень. Зі свого боку ТЕЦ вимагають підвищити тариф на 21%, щоб забезпечити собі додатковий дохід у розмірі 4,6 млрд гривень.

Нагадаємо, у грудні зменшиться ціна на природний газ для промислових споживачів на 16,5%. Нафтогаз пропонує газ за ціною 9 294,00-10 150,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ).