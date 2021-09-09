Цена на электроэнергию снова рухнула более чем на 20%, - "Оператор рынка"

Цены на электроэнергию на "рынке на сутки вперед" (РСВ) на 10 сентября обвалились на 21% до 1,77 грн /кВт.ч на фоне незначительного потепления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные государственного предприятия "Оператор рынка".

Ранее члены дирекции "Центрэнерго" Владимир Галущак сообщил, что импорт угля для прохождения отопительного сезона возможен только при цене на электроэнергию не ниже 2,1 грн/кВт.час.

На 10 сентября цена на 16% будет ниже себестоимости производства электроэнергии, по данным госкомпании "Центрэнерго" составляет 2,1 грн/кВт.ч.

Напомним, в июле из-за несовершенных правила работы рынка электроэнергии цены на электроэнергию падали до 40 коп./КВт.ч, что в 3-4 раза ниже себестоимости производства.

Это привело к срыву подготовки к отопительному сезону и низких запасов угля.

В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту.