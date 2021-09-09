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Ціна на електроенергію знову обвалилася на понад 20%, - "Оператор ринку"

Автор: Наталія Гурковська

Ціни на електроенергію на "ринку на добу наперед" (РДН) на 10 вересня обвалилися на 21% до 1,77 грн/кВт.год на фоні незначного потепління.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані державного підприємства "Оператор Ринку".

На 10 вересня ціна на 16% буде нижче собівартості виробництва електроенергії, яка за даними держкомпанії "Центренерго" складає 2,1 грн/кВт.год.

Раніше члени дирекції "Центренерго" Володимир Галущак повідомив, що імпорт вугілля для проходження опалювального сезону можливий лише при ціні на електроенергію не нижче 2,1 грн/кВт.час.

Нагадаємо, в липні через недосконалі правила роботи ринку електроенергії ціни на електроенергію падали до 40 коп./кВт.год, що в 3-4 рази нижче собівартості виробництва.

Це призвело до зриву підготовки до опалювального сезону і низьких запасів вугілля.

У серпні ситуація виправилася і ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі по імпорту.

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ТЕС