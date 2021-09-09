Цена на электроэнергию снова рухнула более чем на 20%, - "Оператор рынка"
Цены на электроэнергию на "рынке на сутки вперед" (РСВ) на 10 сентября обвалились на 21% до 1,77 грн /кВт.ч на фоне незначительного потепления.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные государственного предприятия "Оператор рынка".
На 10 сентября цена на 16% будет ниже себестоимости производства электроэнергии, по данным госкомпании "Центрэнерго" составляет 2,1 грн/кВт.ч.
Ранее члены дирекции "Центрэнерго" Владимир Галущак сообщил, что импорт угля для прохождения отопительного сезона возможен только при цене на электроэнергию не ниже 2,1 грн/кВт.час.
Напомним, в июле из-за несовершенных правила работы рынка электроэнергии цены на электроэнергию падали до 40 коп./КВт.ч, что в 3-4 раза ниже себестоимости производства.
Это привело к срыву подготовки к отопительному сезону и низких запасов угля.
В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту.