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Цена на электроэнергию снова рухнула более чем на 20%, - "Оператор рынка"

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Киев, Четверг 09 сентября 2021 13:13
Цена на электроэнергию снова рухнула более чем на 20%, - "Оператор рынка" Фото: цена на электроэнергию снова рухнула (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Цены на электроэнергию на "рынке на сутки вперед" (РСВ) на 10 сентября обвалились на 21% до 1,77 грн /кВт.ч на фоне незначительного потепления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные государственного предприятия "Оператор рынка".

На 10 сентября цена на 16% будет ниже себестоимости производства электроэнергии, по данным госкомпании "Центрэнерго" составляет 2,1 грн/кВт.ч.

Ранее члены дирекции "Центрэнерго" Владимир Галущак сообщил, что импорт угля для прохождения отопительного сезона возможен только при цене на электроэнергию не ниже 2,1 грн/кВт.час.

Напомним, в июле из-за несовершенных правила работы рынка электроэнергии цены на электроэнергию падали до 40 коп./КВт.ч, что в 3-4 раза ниже себестоимости производства.

Это привело к срыву подготовки к отопительному сезону и низких запасов угля.

В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту.

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