Ціна на електроенергію знову обвалилася на понад 20%, - "Оператор ринку"

Фото: ціна на електроенергію знову обвалилася (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціни на електроенергію на "ринку на добу наперед" (РДН) на 10 вересня обвалилися на 21% до 1,77 грн/кВт.год на фоні незначного потепління.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані державного підприємства "Оператор Ринку".

На 10 вересня ціна на 16% буде нижче собівартості виробництва електроенергії, яка за даними держкомпанії "Центренерго" складає 2,1 грн/кВт.год. Раніше члени дирекції "Центренерго" Володимир Галущак повідомив, що імпорт вугілля для проходження опалювального сезону можливий лише при ціні на електроенергію не нижче 2,1 грн/кВт.час.