Ціна буде високою, але ніхто не розуміє об'єм жертв: Зеленський про можливе вторгнення РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія заплатить високу ціну у разі нападу на Україну. Він зазначив що країни ЄС підтримують позицію нашої країни, але ніхто не розуміє яким може бути об'єм жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час спільного брифінгу з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Більшість країн ЕС підтримують позицію України. Всі розуміють, що ціна буде високою, але ніхто не розуміє об'єм жертв. Я не впевнений що всі лідери Європи однаково розуміють, що відбувається на нашому кордоні", - сказав Зеленський.

Зазначимо, що своєю чергою Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив про необхідність діалогу Росії та Альянсу. Він повідомив, що Москву запросять на нараду.

