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Цена будет высокой: Эрдоган пригрозил Кипру из-за атак на мечети

Автор: Сергей Пышкин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Кипру последствиями после нападений на мусульманские молитвенные дома на территории острова. Обещает, что инцидент не останется без ответа".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AP.

2 декабря на Кипре задержали одного подозреваемого после попытки сжечь Большую мечеть. Во время инцидента никто не пострадал.

"К сожалению, было (нападение -ред.) на наши мечети на юге Кипра. Конечно, этот инцидент на южном Кипре не останется без ответа", – сказал Эрдоган.

Эрдоган призвал Кипр проследить за тем, чтобы подобные атаки на молитвенные дома были прекращены.

"Цена, которую вам придется заплатить за такие диверсионные акты, будет высокой", – заявил президент Турции.

Эрдоган добавил, что Турция, со своей стороны, расследует дело о поджоге мечети.

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ТурцияКипрРеджеп Тайип Эрдоган