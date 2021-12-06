Цена будет высокой: Эрдоган пригрозил Кипру из-за атак на мечети

2 декабря на Кипре задержали одного подозреваемого после попытки сжечь Большую мечеть. Во время инцидента никто не пострадал.

"К сожалению, было (нападение -ред.) на наши мечети на юге Кипра. Конечно, этот инцидент на южном Кипре не останется без ответа", – сказал Эрдоган.

Эрдоган призвал Кипр проследить за тем, чтобы подобные атаки на молитвенные дома были прекращены.

"Цена, которую вам придется заплатить за такие диверсионные акты, будет высокой", – заявил президент Турции.

Эрдоган добавил, что Турция, со своей стороны, расследует дело о поджоге мечети.