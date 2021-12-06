Цена будет высокой: Эрдоган пригрозил Кипру из-за атак на мечети
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Кипру последствиями после нападений на мусульманские молитвенные дома на территории острова. Обещает, что инцидент не останется без ответа".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AP.
2 декабря на Кипре задержали одного подозреваемого после попытки сжечь Большую мечеть. Во время инцидента никто не пострадал.
"К сожалению, было (нападение -ред.) на наши мечети на юге Кипра. Конечно, этот инцидент на южном Кипре не останется без ответа", – сказал Эрдоган.
Эрдоган призвал Кипр проследить за тем, чтобы подобные атаки на молитвенные дома были прекращены.
"Цена, которую вам придется заплатить за такие диверсионные акты, будет высокой", – заявил президент Турции.
Эрдоган добавил, что Турция, со своей стороны, расследует дело о поджоге мечети.