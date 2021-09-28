ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Цена Brent поднялась выше 80 долларов за баррель впервые с октября 2018 года

Новина українською →
Вторник 28 сентября 2021 08:48
Цена Brent поднялась выше 80 долларов за баррель впервые с октября 2018 года Фото: цена Brent поднялась выше 80 долларов за баррель (oilprice.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Стоимость барреля нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной биржи (ICE) превысила уровень 80 долларов. Психологическая отметка в 80 долларов преодолена впервые с октября 2018 года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Рост цен происходит на фоне растущей обеспокоенности трейдеров сокращением запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 составила 80,16 долларов за баррель, что на 0,63 доллара (0,79%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нефть
NEWS
Киев сковали пробки: карта
Киев сковали пробки: карта
DAILY
Битва за реформу. Чем закончится конфликт Зеленского и судебной власти
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Битва за реформу. Чем закончится конфликт Зеленского и судебной власти