Цена Brent поднялась выше 80 долларов за баррель впервые с октября 2018 года
Фото: цена Brent поднялась выше 80 долларов за баррель (oilprice.com)
Стоимость барреля нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной биржи (ICE) превысила уровень 80 долларов. Психологическая отметка в 80 долларов преодолена впервые с октября 2018 года.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.
Рост цен происходит на фоне растущей обеспокоенности трейдеров сокращением запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 составила 80,16 долларов за баррель, что на 0,63 доллара (0,79%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.