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Ціна Brent піднялася вище 80 доларів за барель вперше з жовтня 2018 року

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Вівторок 28 вересня 2021 08:48
Ціна Brent піднялася вище 80 доларів за барель вперше з жовтня 2018 року Фото: ціна Brent піднялася вище 80 доларів за барель (oilprice.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Вартість бареля нафти марки Brent на Лондонській міжконтинентальній біржі (ICE) перевищила рівень 80 доларів. Психологічна позначка в 80 доларів подолана вперше з жовтня 2018 року.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Зростання цін відбувається на тлі зростаючої стурбованості трейдерів скороченням запасів сировини по всьому світу при підвищенні попиту напередодні зими.

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на Лондонській біржі ICE Futures, станом на 8:05, склала 80,16 доларів за барель, що на 0,63 долара (0,79%) вище ціни на закриття попередньої сесії.

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