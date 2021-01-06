Цена биткоина превысила 36 тыcяч долларов

Цена криптовалюты биткойн превысила 36 тысяч долларов. Таким образом, она обновила исторический максимум.

Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

Только в январе биткоин вырос более чем на 20%. Для Bitcoin начало 2021-го ознаменовалось очередным рекордом. Со средины марта цифровая валюта выросла более чем на 800%.

Ранее РБК-Украина писало, что биткоин впервые преодолел отметку в 35 тысячи долларов.

Кроме того, аналитики прогнозировали продолжение положительного тренда до момента взятия отметки 30 тысяч долларов. После этого на рынке криптовалют может пройти масштабная коррекция из-за экстремальной продажи цифрового актива.

Также РБК-Украина в материале "Рекорд за рекордом: почему растет цена биткоина" сообщало, что финансовый конгломерат Morgan Stanley связывает ценовой рывок с крупными вливаниями Федеральной резервной системы США и других центробанков в экономику.