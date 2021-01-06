Ціна біткоїна перевищила 36 тисяч доларів

Ціна криптовалюти біткоїн перевищила 36 тисяч доларів. Таким чином, вона оновила історичний максимум.

Про це свідчать дані біржі Binance.

Тільки в січні біткоїн виріс більш ніж на 20%. Для Bitcoin початок 2021-го ознаменувався черговим рекордом. З середини березня цифрова валюта виросла більш ніж на 800%.

Раніше РБК-Україна писало, що біткоїн вперше подолав позначку в 35 тисяч доларів.

Крім того, аналітики прогнозували продовження позитивного тренду до моменту взяття позначки 30 тисяч доларів. Після цього на ринку криптовалют може пройти масштабна корекція через екстремальний продаж цифрового активу.

Також РБК-Україна в матеріалі "Рекорд за рекордом: чому зростає ціна біткоїна" повідомляло, що фінансовий конгломерат Morgan Stanley пов'язує ціновий ривок з великими вливаннями Федеральної резервної системи США та інших центробанків в економіку.