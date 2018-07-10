Цена за агрессию России и оккупацию Крыма и Донбасса будет расти, - Порошенко

Давление на Россию должно продолжаться до завершения оккупации Крыма и Донбасса, заявил Порошенко

Цена, которую заплатит Российская Федерация (РФ) за агрессию против Украины, оккупацию Крыма и Донбасса, будет расти. Об этом сказал президент Петр Порошенко в статье в британском издании Financial Times, передает пресс-служба главы государства.

По словам Порошенко, перед Украиной стоят огромные вызовы, однако "это не время для облегчения давления на Россию".

"Мы дадим понять, что цена за агрессию России будет только расти до тех пор, пока не будут выполнены минские договоренности и пока не завершится оккупация Крыма и Донбасса", - отметил президент.

Он также отметил, что сейчас Россия пытается через средства пропаганды, или же на улицах британских городов, в частности Солсбери, "посеять раздор, непонимание и страх, пользуясь преимуществами наших открытых обществ".

Напомним, вчера, 9 июля 2018 года, в ходе саммита Украина-ЕС в Брюсселе председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что Европа продолжает настаивать на выполнении минских соглашений и подчеркивает ответственность России за действия на востоке Украины.