Ціна за агресію Росії та окупацію Криму і Донбасу буде зростати, - Порошенко

Тиск на Росію має продовжуватися до завершення окупації Криму та Донбасу, заявив Порошенко

Ціна, яку заплатить Російська Федерація (РФ) за агресію проти України, за окупацію Криму та Донбасу, буде зростати. Про це сказав президент Петро Порошенко у статті у британському виданні Financial Times, передає прес-служба глави держави.

За словами Порошенка, перед Україною стоять величезні виклики, проте "це не час для полегшення тиску на Росію".

"Ми дамо зрозуміти, що ціна за агресію Росії буде лише зростати доти, поки не будуть виконані мінські домовленості і поки не завершиться окупація Криму і Донбасу", - зазначив президент.

Він також зазначив, що зараз Росія намагається через засоби пропаганди, або ж на вулицях британських міст, зокрема Солсбері, "посіяти розбрат, непорозуміння і страх, користуючись перевагами наших відкритих суспільств".

Нагадаємо, вчора, 9 липня 2018 року, у ході саміту Україна-ЄС у Брюсселі голова Європейської Ради Дональд Туск заявив, що Європа продовжує наполягати на виконанні мінських угод і наголошує на відповідальності Росії за дії на сході України.