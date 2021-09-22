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Цен на бензин снижаются, автогаз дорожает на АЗС

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Украина, Среда 22 сентября 2021 14:20
Цен на бензин снижаются, автогаз дорожает на АЗС Фото: цены на бензин снизились, автогаз дорожает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 22 сентября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подорожал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,32 гривен за литр (-0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,19 гривен за литр (-0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,44 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 17,69 гривен за литр (+0,07 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цен на бензин снижаются, автогаз дорожает на АЗС

Напомним, по данным Госстата, в августе по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 23,1% до 29,3 гривен за литр, бензин А-95 на 21,4% до 30,3 гривен за литр, дизельное топливо - на 17,9% до 28,4 гривен за литр. При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 36,5% до 17,4 гривен за литр.

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Цены на бензин
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