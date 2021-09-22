Цен на бензин снижаются, автогаз дорожает на АЗС

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,32 гривен за литр (-0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,19 гривен за литр (-0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,44 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 17,69 гривен за литр (+0,07 гривен).

Напомним, по данным Госстата, в августе по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 23,1% до 29,3 гривен за литр, бензин А-95 на 21,4% до 30,3 гривен за литр, дизельное топливо - на 17,9% до 28,4 гривен за литр. При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 36,5% до 17,4 гривен за литр.