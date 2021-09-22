Цін на бензин знижуються, автогаз дорожчає на АЗС

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 22 вересня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз подорожчав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,32 гривень за літр (-0,01 гривень), на бензин А-95 - 30,19 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,44 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 17,69 гривень за літр (+0,07 гривень). Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні: