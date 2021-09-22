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Цін на бензин знижуються, автогаз дорожчає на АЗС

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Україна, Середа 22 вересня 2021 14:20
Цін на бензин знижуються, автогаз дорожчає на АЗС Фото: ціни на бензин знизилися, автогаз дорожчає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 22 вересня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз подорожчав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,32 гривень за літр (-0,01 гривень), на бензин А-95 - 30,19 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,44 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 17,69 гривень за літр (+0,07 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Цін на бензин знижуються, автогаз дорожчає на АЗС

Нагадаємо, за даними Держстату, у серпні порівняно з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 23,1% до 29,3 гривень за літр, бензин А-95 на 21,4% до 30,3 гривень за літр, дизельне паливо - на 17,9% до 28,4 гривень за літр. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 36,5% до 17,4 гривень за літр.

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Ціни на бензин
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