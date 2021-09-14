Бензин с начала года подорожал более чем на 20%, автогаз - более чем на 35%

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за январь-август 2021 года. Цены на топливо значительно выросли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайте Госстата .

По данным статистического ведомства, в августе по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 23,1% до 29,3 гривен за литр, бензин А-95 на 21,4% до 30,3 гривен за литр, дизельное топливо - на 17,9% до 28,4 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 36,5% до 17,4 гривен за литр.