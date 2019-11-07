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Цемах готов дать Нидерландам показания по делу MH17

Новости » Политика     07.11.2019 - 16:21
Цемах готов дать Нидерландам показания по делу MH17
Фото: Владимир Цемах (УНИАН)

Цемах готов дать показания, не покидая оккупированный Донбасс

Переданный России в рамках обмена пленными фигурант дела MH17 Владимир Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов. Об этом заявил его адвокат Анатолий Кучерена, передают российские СМИ.

По словам адвоката, Цемах готов давать показания при обеспечении его прав.

"Естественно, допрос может проходить только у него на родине, на Донбассе", - отметил Кучерена и добавил, что Цемах намерен доказать невиновность.

При этом, по словам адвоката, Цемах оказался в тупиковой ситуации, поскольку объявлен в розыск в России, из-за чего не может выехать на российскую территорию.

Напомним, ранее Нидерланды попросили Россию о содействии в допросе Цемаха после того, как украинская сторона передала его в рамках сентябрьского большого обмена пленными.

Отметим, по данным следствия, на момент катастрофы рейса MH17 в июле 2014 Цемах на стороне самопровозглашенной "Донецкой народной республики" отвечал за противовоздушную оборону района, где был сбит самолет.

Операция по задержанию Цемаха прошла в июне 2019 года, когда украинские спецслужбы вывезли его с территории так называемой "Донецкой народной республики" как свидетеля по делу о катастрофе MH17.

Посол: дискуссия с Нидерландами по передаче Цемаха исчерпана
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