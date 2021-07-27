В целях безопасности: Instagram-страницы детей до 16 лет будут закрыты по умолчанию

Instagram будет устанавливать новые аккаунты детей до 16 лет - закрытыми по умолчанию. Также соцсеть будет ограничивать возможности рекламодателей в привлечении несовершеннолетних к рекламе.

Чтобы защитить несовершеннолетних от нежелательных комментариев и рекламы, новые аккаунты детей до 16 лет будут закрытыми по умолчанию. Предложение о том, чтобы сделать доступ к своей странице ограниченным, также получат и тинейджеры, которые уже давно зарегистрированы в Instagram.

Известно, что компания планирует ограничить возможности рекламодателей в привлечении молодежи к рекламе и усложнит поиск аккаунтов несовершеннолетних пользователей для подозрительных страниц. Относительно последнего нововведения - над этим будет работать новая технология, которая будет автоматически обнаруживать потенциально подозрительные страницы в социальной сети.