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З метою безпеки: Instagram-сторінки дітей до 16 років будуть закриті за замовчуванням

Автор: Сергій Пишкін

Instagram встановлюватиме нові акаунти дітей до 16 років - закритими за замовчуванням. Також соцмережа обмежуватиме можливості рекламодавців у залученні неповнолітніх до реклами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

Аби захистити неповнолітніх від небажаних коментарів й реклами, нові акаунти дітей до 16 років будуть закритими за замовчуванням. Пропозиція стосовно того, аби зробити доступ до своєї сторінки обмеженим також отримають й тінейджери, які вже давно зареєстровані в Instagram.

Відомо, що компанія планує обмежити можливості рекламодавців у залученні молоді до реклами й ускладнить пошук акаунтів неповнолітніх користувачів для підозрілих сторінок. Стосовно останнього нововведення - над цим працюватиме нова технологія, яка автоматично виявлятиме потенційно підозрілі сторінки у соціальній мережі.

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