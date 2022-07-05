UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Целили в важный объект: появились новые подробности удара РФ по Хмельницкой области

Фото: оккупанты ударили ракетами по Хмельницкой области (https://t.me/khmelnytskaODA)
Автор: Артур Родивилов

При обстреле Хмельницкой области оккупанты целились в водонапорную башню. Три ракеты попали на территорию одной из громад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия во время видеообращения.

Россияне выпустили четыре ракеты по территории области, одну сбили украинские силы ПВО.

По его словам, обломки уничтоженной вражеской ракеты упали на территорию Шепетовского района. Три других попали в одну из громад Хмельницкого района.

"Целью ударов была водонапорная башня, которая полностью снабжает водой громаду", - уточнил глава ОВА.

Жертв в результате взрывов нет, но один человек получил ранения.

Напомним, во вторник во время вечерней воздушной тревоги были зафиксированы прилеты ракет в Хмельницком районе.

По данным Воздушных сил, ракеты летели со стороны Черного моря.

По уточненной информации, в результате удара на территории Ярмолинецкой общины травмирован один человек, погибших нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хмельницкая область