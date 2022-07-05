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Ракетный удар по Хмельницкой области: есть пострадавшие

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Украина, Вторник 05 июля 2022 21:33
Ракетный удар по Хмельницкой области: есть пострадавшие Фото: в результате ракетного удара по Хмельницкой области есть раненый (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

В результате ракетного удара по Хмельницкой области пострадал мужчина. Он получил осколочное ранение, его госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В результате ракетного удара на территории Ярмолинецкой территориальной общины травмирован один человек, погибших нет", - говорится в сообщении.

Как отметил председатель Ярмолинецкой территориальной общины Андрей Шутяк, у травмированного - осколочное ранение ягодицы, его госпитализировали.

Напомним, сегодня во время воздушной тревоги в Хмельницкой области прогремели взрывы. Мэр Хмельницкого сообщил о "прилетах" в Хмельницком районе.

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