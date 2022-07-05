Целили в важный объект: появились новые подробности удара РФ по Хмельницкой области
При обстреле Хмельницкой области оккупанты целились в водонапорную башню. Три ракеты попали на территорию одной из громад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия во время видеообращения.
Россияне выпустили четыре ракеты по территории области, одну сбили украинские силы ПВО.
По его словам, обломки уничтоженной вражеской ракеты упали на территорию Шепетовского района. Три других попали в одну из громад Хмельницкого района.
"Целью ударов была водонапорная башня, которая полностью снабжает водой громаду", - уточнил глава ОВА.
Жертв в результате взрывов нет, но один человек получил ранения.
Напомним, во вторник во время вечерней воздушной тревоги были зафиксированы прилеты ракет в Хмельницком районе.
По данным Воздушных сил, ракеты летели со стороны Черного моря.
По уточненной информации, в результате удара на территории Ярмолинецкой общины травмирован один человек, погибших нет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.