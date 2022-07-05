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Цілили у важливий об'єкт: з'явилися нові подробиці удару РФ по Хмельницькій області

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Хмельницька область, Вівторок 05 липня 2022 23:44
Цілили у важливий об'єкт: з'явилися нові подробиці удару РФ по Хмельницькій області Фото: окупанти вдарили ракетами по Хмельницькій області (https://t.me/khmelnytskaODA)
Автор: Артур Родивилов

При обстрілі Хмельницької області окупанти цілилися у водонапірну вежу. Три ракети потрапили на територію однієї з громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Гамалія під час відеозвернення.

Росіяни випустили чотири ракети по території області, одну збили українські сили ППО.

За його словами, уламки знищеної ворожої ракети впали на територію Шепетівського району. Три інших потрапили в одну з громад Хмельницького району.

"Метою ударів була водонапірна вежа, яка повністю постачає водою громаду", - уточнив глава ОВА.

Жертв унаслідок вибухів немає, але одна людина отримала поранення.

Нагадаємо, у вівторок під час вечірньої повітряної тривоги були зафіксовані Прильоти ракет у Хмельницькому районі.

За даними Повітряних сил, ракети летіли з боку Чорного моря.

За уточненою інформацією, унаслідок удару на території Ярмолинецької громади травмовано одну людину, загиблих немає.

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