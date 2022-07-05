Цілили у важливий об'єкт: з'явилися нові подробиці удару РФ по Хмельницькій області

При обстрілі Хмельницької області окупанти цілилися у водонапірну вежу. Три ракети потрапили на територію однієї з громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Гамалія під час відеозвернення .

Росіяни випустили чотири ракети по території області, одну збили українські сили ППО.

За його словами, уламки знищеної ворожої ракети впали на територію Шепетівського району. Три інших потрапили в одну з громад Хмельницького району.

"Метою ударів була водонапірна вежа, яка повністю постачає водою громаду", - уточнив глава ОВА.

Жертв унаслідок вибухів немає, але одна людина отримала поранення.

Нагадаємо, у вівторок під час вечірньої повітряної тривоги були зафіксовані Прильоти ракет у Хмельницькому районі.

За даними Повітряних сил, ракети летіли з боку Чорного моря.

За уточненою інформацією, унаслідок удару на території Ярмолинецької громади травмовано одну людину, загиблих немає.

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