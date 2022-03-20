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Цели могут оказаться недостижимыми. Потери РФ достигают 1 тысячу военных в день, - WSJ

Фото: Потери РФ достигают 1 тысячу военных в день (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

По словам западных чиновников и военных экспертов, попытка России захватить Украину может зайти в тупик, поскольку тяжелые потери и потери техники усугубляют положение неподготовленных российских сил, которые до сих пор не смогли достичь ни одной из своих первоначальных целей. В частности, за неделю линия фронта практически не сдвинулась с места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По оценкам западной разведки, число убитых и раненых российских военных достигает 1 тысячу человек в день, а по оценкам украинской разведки - еще больше.

Жестокость российского наступления только усиливается по мере замедления темпов продвижения, и Россия заменяет жесткие бомбардировки гражданского населения прогрессом на поле боя.

Но в отсутствие существенного прогресса на местах и учитывая масштаб потерь, которые несут российские войска, военная кампания России вскоре может стать неустойчивой, поскольку войска не смогут продвигаться вперед из-за отсутствия достаточного количества живой силы, припасов и боеприпасов, говорят аналитики и официальные лица.

Следующие две недели могут стать решающими в определении исхода всей войны, говорят они. Если Россия не сможет быстро улучшить свои линии снабжения, доставить подкрепления и поднять моральный дух войск на местах, ее цели могут стать недостижимыми.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 25-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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