Цели могут оказаться недостижимыми. Потери РФ достигают 1 тысячу военных в день, - WSJ

По оценкам западной разведки, число убитых и раненых российских военных достигает 1 тысячу человек в день, а по оценкам украинской разведки - еще больше.

Жестокость российского наступления только усиливается по мере замедления темпов продвижения, и Россия заменяет жесткие бомбардировки гражданского населения прогрессом на поле боя.

Но в отсутствие существенного прогресса на местах и учитывая масштаб потерь, которые несут российские войска, военная кампания России вскоре может стать неустойчивой, поскольку войска не смогут продвигаться вперед из-за отсутствия достаточного количества живой силы, припасов и боеприпасов, говорят аналитики и официальные лица.

Следующие две недели могут стать решающими в определении исхода всей войны, говорят они. Если Россия не сможет быстро улучшить свои линии снабжения, доставить подкрепления и поднять моральный дух войск на местах, ее цели могут стать недостижимыми.