Цілі можуть виявитися недосяжними. Втрати РФ сягають 1 тисячу військових на день, - WSJ

Зокрема, за тиждень лінія фронту практично не зрушилася з місця.

За оцінками Західної розвідки, число вбитих і поранених російських військових досягає 1 тисячу осіб в день, а за оцінками української розвідки - ще більше.

Жорстокість російського наступу тільки посилюється в міру уповільнення темпів просування, і Росія замінює жорсткі бомбардування цивільного населення прогресом на полі бою.

Але за відсутності суттєвого прогресу на місцях і з огляду на масштаб втрат, які несуть російські війська, військова кампанія Росії незабаром може стати нестійкою, оскільки війська не зможуть просуватися вперед через відсутність достатньої кількості живої сили, припасів і боєприпасів, кажуть аналітики і офіційні особи.

Наступні два тижні можуть стати вирішальними у визначенні результату всієї війни, кажуть вони. Якщо Росія не зможе швидко поліпшити свої лінії постачання, доставити підкріплення і підняти моральний дух військ на місцях, її цілі можуть стати недосяжними.