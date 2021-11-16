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Целесообразно предложить отправить военный контингент в помощь Польше, - Дунда

Автор: Наталия Гурковская

Народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа") считает целесообразным предложить Польше отправить ограниченный контингент украинских военных для помощи в разрешении миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа в эфире телеканала "UA:Перший".

"Чтобы наши военные на добровольной основе вместе с польскими вооруженными силами защищали границы Европейского союза", - сказал депутат.

По мнению Дунды, это было бы проявлением позиции страны-союзника и укрепило бы наше сотрудничество с ЕС и НАТО в сфере безопасности.

"Это должна быть наша функция (защита ЕС, - ред.) в Европейском союзе", - подчеркнул он.

Нардеп также приветствовал готовность Великобритании отправить в Украину спецназ, в случае обострения ситуации на границе с Россией, и назвал эту позицию "первым реальным шагом поддержки со стороны союзников".

Как сообщалось, западные разведки предупредили Украину о "высокой вероятности" вторжения России этой зимой.

Также стало известно, что Британия готова перебросить спецназ в Украину из-за угрозы вторжения РФ.

Ранее Дунда заявлял, что у Украины появился уникальный шанс стать опорой безопасности Европейского союза и ускорить процессы евроинтеграции и вступления в НАТО, предложив участие своих военных контингентов для укрепления безопасности Европы.

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Олег Дунда