Украина должна стать опорой безопасности Европы, - Дунда

Народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа") считает, что у Украины появился уникальный шанс стать опорой безопасности Европейского союза и ускорить процессы евроинтеграции и вступления в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа в эфире Киев.Live .

"У меня сформировалось четкое убеждение - Украина имеет возможность и должна стать частью, если не основой, системы безопасности Европы. Это наш "счастливый" билет в НАТО и ЕС", - написал он.

По словам Дунды, внешнеполитическая ситуация поменялась и ЕС вступает в период формирования политической субъектности.

Он отметил, что Европа серьезно задумалась о своей безопасности и формировании общей армии и сил быстрого реагирования после ситуации с единоличным решением США вывести военный контингент из Афганистана и формированием антикитайской коалиции США, Великобритании и Австралии (без Европы).

"То, что это не просто слова, свидетельствуют заявления главы Европейского совета Шарля Мишеля, который объявил 2022 годом европейской безопасности, и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз должен "развивать свою стратегическую автономию в области обороны и экономических отношений", - считает Дунда.

В свою очередь, по словам нардепа, США пытаются снизить свое военное присутствие в мире и им нужны союзники, способные их подстраховать.

"У Украины появилась уникальная возможность сделать конкретное предложение ЕС и США, доказав свою необходимость участия в общей системе безопасности", - написал Дунда.

Нардеп считает, что в обмен на помощь в решении проблем Европы и США в сфере безопасности, Украина получит реальное партнерство с этими китами международной политики, финансирование на повышение своей обороноспособности, сокращение пути вступления в ЕС и НАТО и дополнительные инвестиции в ВПК.

"Это должно быть трехстороннее соглашение между ЕС, Украиной и США о частичном замещении Украиной контингента НАТО и полном участии во всех операциях блока, в обмен на финансирование взноса Украины и совместную разработку новых видов вооружений", - отметил он.

Дунда добавил, что такой путь уже прошли другие европейские страны, например, Швейцария и Ирландия.