Доцільно запропонувати відправити військовий контингент на допомогу Польщі, - Дунда

Народний депутат Олег Дунда (фракція "Слуга народу") вважає за доцільне запропонувати Польщі відправити обмежений контингент українських військових для допомоги у вирішенні міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа в ефірі телеканалу "UA:Перший".
"Щоб наші військові на добровільній основі разом із польськими збройними силами захищали кордони Європейського союзу", - сказав депутат.
На думку Дунди, це було б проявом позиції країни-союзника та зміцнило б нашу співпрацю з ЄС та НАТО у сфері безпеки.
"Це має бути наша функція (захист ЄС, - ред.) у Європейському союзі", - наголосив він.
Нардеп також привітав готовність Великобританії відправити в Україну спецназ у разі загострення ситуації на кордоні з Росією і назвав цю позицію "першим реальним кроком підтримки з боку союзників".
Як повідомлялося, західні розвідки попередили Україну про "високу ймовірність" вторгнення Росії цієї зими.
Також стало відомо, що Британія готова перекинути спецназ в Україну через загрозу вторгнення РФ.
Раніше Дунда заявляв, що Україна має унікальний шанс стати опорою безпеки Європейського союзу та прискорити процеси євроінтеграції та вступу до НАТО, запропонувавши участь своїх військових контингентів для зміцнення безпеки Європи.