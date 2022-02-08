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"Цель - предотвратить войну в Европе". Макрон, Шольц и Дуда встретились в Берлине

Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 8 февраля, в Берлине началась встреча лидеров Германии, Франции и Польши. Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Анджей Дуда обсудят пути деэскалации напряженности в связи с наращиванием военного присутствия России на границе Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин, Париж и Варшава едины в стремлении сохранить мир в Европе.

"Наша общая цель - предотвратить войну в Европе", - заявил он перед началом переговоров.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда заявил, что еще возможно избежать войны в Европе путем ослабления напряженности в отношениях с Россией из-за Украины.

"Мы должны найти решение, чтобы избежать войны. Как я уже сказал, это наша главная задача на сегодняшний день. Я верю, что мы ее выполним. На мой взгляд, самое главное сегодня - это единство и солидарность", - сказал Дуда.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон призвал к твердому диалогу с Россией для разрешения ситуации вокруг Украины.

"Мы должны вместе найти пути и средства для ведения твердого диалога с Россией. Это единственный путь к миру в Украине", - заявил французский лидер.

Напомним, ранее СМИ узнали о желании Франции провести переговоры с Германией и Польшей по поводу Украины.

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Анджей ДудаЭммануэль МакронОлаф Шольц