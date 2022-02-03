Франция хочет провести трехстороннюю встречу с Польшей и Германией из-за Украины, - Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность проведения трехсторонней встречи с Польшей и Германией для обсуждения ситуации вокруг Украины. Встреча может состояться в ближайшее время в Берлине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Макрон также заявил, что Дуда предложил ему поддержку по деэскалации напряженности в Украине.

Издание отмечает, что возможность подобной встречи обсуждалась в ходе разговора Макрона с президентом Польши Анджеем Дудой.

Напомним, сегодня Макрон проведет телефонные разговоры с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Кроме того, 21 января президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда провели переговоры, во время которых, в частности, они обсудили вопросы региональной безопасности.

Добавим, во время встречи Дуда заявлял, что Запад должен предотвратить вторжение России в Украину.