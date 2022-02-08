"Мета - запобігти війні в Європі". Макрон, Шольц і Дуда зустрілися в Берліні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін, Париж і Варшава єдині в прагненні зберегти мир в Європі.

"Наша спільна мета - запобігти війні в Європі", - заявив він перед початком переговорів.

У свою чергу президент Польщі Анджей Дуда заявив, що ще можливо уникнути війни в Європі шляхом ослаблення напруженості у відносинах з Росією через Україну.

"Ми повинні знайти рішення, щоб уникнути війни. Як я вже сказав, Це наше головне завдання на сьогодні. Я вірю, що ми її виконаємо. На мій погляд, найголовніше сьогодні - це єдність і солідарність", - сказав Дуда.

Разом з тим президент Франції Еммануель Макрон закликав до твердого діалогу з Росією для вирішення ситуації навколо України.

"Ми повинні разом знайти шляхи і засоби для ведення твердого діалогу з Росією. Це єдиний шлях до миру в Україні", - заявив французький лідер.