"Це зробило його оточення": Балога назвав причетних до отруєння Ющенка у 2004 році

За словами Балоги, він має повне розуміння того, як саме готувався та відбувався цей злочин, а головною передумовою потрапляння зловмисників до президентської команди була нездатність Ющенка критично оцінювати людей поруч із собою.

Відповідаючи на запитання про конкретні прізвища осіб, причетних до отруєння, Балога прямо назвав одного з тогочасних найближчих соратників Ющенка - Давида Жванію.

Екскерівник Секретаріату президента наголосив, що за спробою усунення Ющенка стояла глобальна боротьба між Заходом і Сходом, а метою зловмисників було фізичне знищення політика.

Він також зауважив, що після перемоги на виборах до владної команди потрапили бізнесмени та сумнівні особи, через що йому на посаді глави Секретаріату довелося проводити масштабну кадрову "чистку".