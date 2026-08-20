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"Это сделало его окружение": Балога назвал причастных к отравлению Ющенко в 2004 году

11:02 20.08.2026 Чт
2 мин
Кто стоял за отравлением Ющенко? Стало известно имя одного причастного
aimg Татьяна Степанова aimg Владимир Куренной
Фото: Виктор Балога (РБК-Украина)

Отравление кандидата в президенты Виктора Ющенко во время избирательной кампании 2004 года было результатом действий его близкого окружения, работавшего в интересах иностранных спецслужб в жестком геополитическом противостоянии.

Об этом винтервьюРБК-Украина в рамках спецпроекта к 35-летию Независимости Украины рассказал бывший глава Секретариата президента (2006-2009 гг.) Виктор Балога.

По словам Балоги, у него полное понимание того, как именно готовилось и совершалось это преступление, а главной предпосылкой попадания злоумышленников в президентскую команду была неспособность Ющенко критически оценивать людей рядом с собой.

Отвечая на вопрос о конкретных фамилиях лиц, причастных к отравлению, Балога прямо назвал одного из ближайших соратников Ющенко - Давида Жванию.

Экс-глава Секретариата президента подчеркнул, что за попыткой устранения Ющенко стояла глобальная борьба между Западом и Востоком, а целью злоумышленников было физическое уничтожение политика.

Он также отметил, что после победы на выборах во властную команду попали бизнесмены и сомнительные лица, из-за чего ему в должности главы Секретариата пришлось проводить масштабную кадровую "чистку".

Напомним, отравление Виктора Ющенко произошло осенью 2004 года во время президентской гонки. В его организме была обнаружена критическая концентрация диоксина.

Несмотря на тяжелые последствия для здоровья, Ющенко одержал победу на выборах, однако дело о его отравлении оставалось одним из самых резонансных в новейшей истории Украины.

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