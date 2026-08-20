"Это сделало его окружение": Балога назвал причастных к отравлению Ющенко в 2004 году

По словам Балоги, у него полное понимание того, как именно готовилось и совершалось это преступление, а главной предпосылкой попадания злоумышленников в президентскую команду была неспособность Ющенко критически оценивать людей рядом с собой.

Отвечая на вопрос о конкретных фамилиях лиц, причастных к отравлению, Балога прямо назвал одного из ближайших соратников Ющенко - Давида Жванию.

Экс-глава Секретариата президента подчеркнул, что за попыткой устранения Ющенко стояла глобальная борьба между Западом и Востоком, а целью злоумышленников было физическое уничтожение политика.

Он также отметил, что после победы на выборах во властную команду попали бизнесмены и сомнительные лица, из-за чего ему в должности главы Секретариата пришлось проводить масштабную кадровую "чистку".