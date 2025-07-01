"Це не зрада". Навіщо Макрон зателефонував Путіну і до чого тут Трамп

Розмова президента Франції Еммануеля Макрона з російським диктатором Володимиром Путіним не змінила переговорні розклади й мала радше іміджевий, ніж практичний характер.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів політолог Володимир Фесенко.

"Насправді тут немає нічого дивного. Минулого року такі спроби робив (колишній канцлер Німеччини Олаф, - ред.) Шольц. Це був явний фальстарт на той момент. І нічого доброго це Шольцу не принесло і жодним чином це не вплинуло на мирний процес чи на початок мирних переговорів.Тому що Путін не сприймає Шольца. І отут вже насправді те, чого не зрозумів Макрон", - заявив експерт.

Він додав, що російський диктатор традиційно ігнорує європейських політиків.

"Із західних лідерів він сприймає зараз лише (президента США Дональда, - ред.) Трампа", - підкреслив Фесенко.

За словами експерта, Макрон "відчув паузу" в мирному процесі й вирішив створити інформаційний привід, аби показати себе не тільки партнером України, а й політиком, готовим до дипломатії.

Фесенко наголошує, що це не означає "зраду" Києва чи спроби домовитися з Кремлем за його спиною.

"Це спосіб показати і Трампу, і частині французького суспільства, що Макрон не є войовничим, що він прихильник мирного процесу", - підкреслив він.

Політтехнолог також звертає увагу, що для французького президента в пріоритеті була тема Близького Сходу, де в Європі посилюється критика жорстких дій Ізраїлю та США. Таким чином Макрон "зафіксував себе як прихильника дипломатичних методів".

Фесенко вважає, що головний підсумок дзвінка - чергове підтвердження небажання Кремля йти на компроміс.

"Путін продемонстрував свою традиційну позицію - він не хоче зараз домовлятися. Зараз треба європейським лідерам треба тиснути обережно, делікатно, але переконувати Трампа, що просто умовляння Путіна не дадуть результату. Путін не готовий до припинення вогню. Тому на нього треба тиснути", - зазначив він.

Фесенко додав, що зараз є сенс, хоча б продемонструвати готовність США застосувати санкції проти Росії.

"Я маю на увазі про законопроєкту Ліндсі Грема. Хоча б продемонструвати це", - зазначив він.

На думку експерта, Макронові важливо залишатися "активним європейським гравцем", здатним вести діалог і з Трампом, і з президентом України Володимиром Зеленським, і з Путіним, адже його президентська каденція у Франції добігає кінця, а політична кар’єра може продовжитися на міжнародній арені.

Фесенко підсумовує, що дзвінок був "у кращому разі зондажем" настроїв Москви.

"Макрон спробував - і тепер має аргумент: "Я закликав до припинення вогню, але Путін не готовий". Отже, треба посилювати тиск", - резюмував політтехнолог.