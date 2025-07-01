"Это не зрада". Зачем Макрон позвонил Путину и при чем тут Трамп

Разговор президента Франции Эммануэля Макрона с российским диктатором Владимиром Путиным не изменил переговорные расклады и имел скорее имиджевый, чем практический характер.

"На самом деле здесь нет ничего удивительного. В прошлом году такие попытки делал (бывший канцлер Германии Олаф, - ред.) Шольц. Это был явный фальстарт на тот момент. И ничего хорошего это Шольцу не принесло и никоим образом это не повлияло на мирный процесс или на начало мирных переговоров, потому что Путин не воспринимает Шольца. И тут уже на самом деле то, чего не понял Макрон", - заявил эксперт.

Он добавил, что российский диктатор традиционно игнорирует европейских политиков.

"Из западных лидеров он воспринимает сейчас только (президента США Дональда, - ред.) Трампа", - подчеркнул Фесенко.

По словам эксперта, Макрон "почувствовал паузу" в мирном процессе и решил создать информационный повод, чтобы показать себя не только партнером Украины, но и политиком, готовым к дипломатии.

Фесенко отмечает, что это не означает "зраду" Киева или попытки договориться с Кремлем за его спиной.

"Это способ показать и Трампу, и части французского общества, что Макрон не является воинственным, что он сторонник мирного процесса", - подчеркнул он.

Политтехнолог также обращает внимание, что для французского президента в приоритете была тема Ближнего Востока, где в Европе усиливается критика жестких действий Израиля и США. Таким образом Макрон "зафиксировал себя как сторонника дипломатических методов".

Фесенко считает, что главный итог звонка - очередное подтверждение нежелания Кремля идти на компромисс.

"Путин продемонстрировал свою традиционную позицию - он не хочет сейчас договариваться. Сейчас надо европейским лидерам надо давить осторожно, деликатно, но убеждать Трампа, что просто уговоры Путина не дадут результата. Путин не готов к прекращению огня. Поэтому на него надо давить", - отметил он.

Фесенко добавил, что сейчас есть смысл, хотя бы продемонстрировать готовность США применить санкции против России.

"Я имею в виду о законопроекте Линдси Грэма. Хотя бы продемонстрировать это", - отметил он.

По мнению эксперта, Макрону важно оставаться "активным европейским игроком", способным вести диалог и с Трампом, и с президентом Украины Владимиром Зеленским, и с Путиным, ведь его президентская каденция во Франции подходит к концу, а политическая карьера может продолжиться на международной арене.

Фесенко заключает, что звонок был "в лучшем случае зондажем" настроений Москвы.

"Макрон попытался - и теперь имеет аргумент: "Я призывал к прекращению огня, но Путин не готов". Значит, надо усиливать давление", - резюмировал политтехнолог.