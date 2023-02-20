UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Це не злий умисел. Посол пояснив відмову Ізраїля надати списані ППО Hawk

Фото: Євген Корнійчук, посол України в Ізраїлі (mfa.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У відмові Ізраїлю передати Україні ППО Hawk немає злого умислу. Виявилось, що системи давно непридатні до експлуатації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Як пояснив Корнійчук, ППО Hawk 60-х років вже були давно списані, у зв'язку з чим Ізраїль не бажає передавати Україні "мотлох, який не працює".

"Ми це питання перевіряли з Міноборони Ізраїлю. Насправді ці системи ще десять років тому були списані і перебувають у неналежному стані. Тобто військовий аташе їздив, "руками мацав" і підтвердив, що, на жаль, там уже нема чого передавати. Вони дійсно 60-х років, і їх просто списали. Це не є якийсь злий умисел, це питання недоцільності передачі мотлоху, який не працює", - сказав дипломат.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ще в грудні 2022 року, згідно з даними видання Axios, Міноборони Ізраїлю відмовило США у передачі Україні ППО MIM-23 Hawk.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніІзраїль