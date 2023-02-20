Це не злий умисел. Посол пояснив відмову Ізраїля надати списані ППО Hawk

У відмові Ізраїлю передати Україні ППО Hawk немає злого умислу. Виявилось, що системи давно непридатні до експлуатації.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Як пояснив Корнійчук, ППО Hawk 60-х років вже були давно списані, у зв'язку з чим Ізраїль не бажає передавати Україні "мотлох, який не працює".
"Ми це питання перевіряли з Міноборони Ізраїлю. Насправді ці системи ще десять років тому були списані і перебувають у неналежному стані. Тобто військовий аташе їздив, "руками мацав" і підтвердив, що, на жаль, там уже нема чого передавати. Вони дійсно 60-х років, і їх просто списали. Це не є якийсь злий умисел, це питання недоцільності передачі мотлоху, який не працює", - сказав дипломат.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ще в грудні 2022 року, згідно з даними видання Axios, Міноборони Ізраїлю відмовило США у передачі Україні ППО MIM-23 Hawk.
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