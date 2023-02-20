Это не злой умысел. Посол объяснил отказ Израиля предоставить списанные ПВО Hawk
В отказе Израиля передать Украине ПВО Hawk нет злого умысла. Оказалось, что системы давно непригодны к эксплуатации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука в эфире телемарафона "Єдині новини".
Как пояснил Корнийчук, ПВО Hawk 60-х годов уже были давно списаны, в связи с чем Израиль не желает передавать Украине "неработающий хлам".
"Мы этот вопрос проверяли из Минобороны Израиля. На самом деле эти системы еще десять лет назад были списаны и находятся в неположенном состоянии. То есть военный атташе ездил, "руками щупал" и подтвердил, что, к сожалению, там уже нечего передавать. Они действительно 60-х лет, и их просто списали. Это не какой-то злой умысел, это вопрос нецелесообразности передачи хлама, который не работает", - сказал дипломат.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что еще в декабре 2022 года, согласно данным издания Axios, Минобороны Израиля отказало США в передаче Украине ПВО MIM-23 Hawk.
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